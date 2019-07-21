فالفيردي: كأس راكوتين فرصة لاختبار قوة برشلونة

قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، اليوم الأحد إن المشاركة في بطولة كأس راكوتين الودية تمثل فرصة رائعة للغاية للاعبيه من أجل اختبار أنفسهم قبل فعاليات الموسم الجديد إضافة للتواصل مع المشجعين اليابانيين.

وأوضح فالفيردي، لدى وصوله مع الفريق إلى الياباني اليوم الأحد: “نحن محظوظون لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد في اليابان، حيث يتواجد العديد من مشجعينا، وسنحاول إسعادهم.. كأس راكوتين فرصة رائعة للغاية للتواصل مع المشجعين اليابانيين واختبار أنفسنا”.

وأشاد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريابارتوميو، بالاستقبال الذي وجده الفريق لدى وصوله إلى طوكيو اليوم.