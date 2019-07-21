فيورنتينا يبدأ مفاوضاته لضم بالوتيلي

بدأ نادي فيورنتينا الإيطالي مفاوضاته من أجل ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوفه في الموسم الجديد، حسبما أفادت تقارير صحافية إيطالية اليوم الخميس.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مسؤولي فيورنتينا أجروا اتصالاتهم مع وكيل أعمال بالوتيلي، الذي يرغب في العودة إلى إيطاليا بعد ثلاثة أعوام قضاها في الملاعب الفرنسية مع فريقي نيس وأولمبيك مارسيليا.

ويبحث فيورنتينا عن لاعب يقود خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، حيث يرى فينتشنزو مونتيلا مدرب الفريق أن بالوتيلي، الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر وميلان الإيطاليين، سيكون إضافة جيدة للفريق البنفسجي.