فيونا فيرو تطيح بأليز كورنيه وتتوج بأول لقب في لوزان

توجت الفرنسية فيونا فيرو، المصنفة الـ98 عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات ببطولة لوزان المفتوحة لتنس السيدات عقب فوزها في النهائي على مواطنتها أليز كورنيه، لتحصد بذلك أول لقب في مسيرتها.
وفي مباراة استمرت ساعة و40 دقيقة، أطاحت فيرو البالغة من العمر 22 عاماً بمنافستها، المصنفة الـ48 عالميا والمرشحة الثالثة للقب، بنتيجة 6-1 و2-6 و6-1.
وبهذا الفوز، تمكنت فيرو من التتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية.
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