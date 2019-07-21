تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات

أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها بشأن ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي مع إدارة النادي الأخير وذلك خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت مصادر ان الأهلي انهى كافة التفاصيل وحصل على توقيع اللاعب لمدة خمسة سنوات مقبلة وكذلك موافقة الإسماعيلي على البيع النهائي. واشترط الإسماعيلي على الاهلي، الحصول على لاعبين منهم واحد إعارة والآخر بيع نهائي من بين ثلاثة لاعبين هم احمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو جمال. ومن المنتظر ان تنتهي الصفقة رسميا خلال الساعات الجارية بعد تحديد الأهلي أسماء لاعبيه من بين الثلاثة أسماء المطروحة.

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