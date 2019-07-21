خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة في الجولة ال 33 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء على ملعب الجونة

ويضم التشكيل

في حراسة المرمى : عمر صلاح

في خط الدفاع : حمدي النقاز - محمود حمدي الونش- محمود علاء - بهاء مجدي

في خط الوسط : طارق حامد- فرجاني ساسي

- احمد سيد زيزو – يوسف اوباما- محمد ابراهيمفي خط الهجوم : عمر السعيدويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - محمود عبد العزيز - ايمن حفني- محمد عنتر- حميد احداد – أحمد مدبولي