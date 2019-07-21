اتحاد الترايثلون يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات العام المقبل

يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للترايثليون برئاسة أحمد نصر، اجتماعا يوم الخميس المقبل، لمناقشة العديد من الامور الهامة من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات العام المقبل. لمناقشة العديد من الامور الهامة من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات العام المقبل. يذكر ان أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري يتولي رئاسة الاتحاد الأفريقى للثلاثى الحديث "الترايثلون,

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