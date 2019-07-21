أندية الصين تقود سباق التعاقد مع جاريث بيل

دخل الدولى الويلزي جاريث بيل لاعب نادى ريال مدريد الإسباني دائرة اهتمامات الأندية الصينية، بعدما أكد زين الدين زيدان مدرب الملكي، عن رغبة النادى فى رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية .

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد، عن تلقي بيل عدة عروض من الأندية الصينية من أجل ضمه، حيث أن ريال مدريد يسعى لبيع اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت الصحيفة، أن نادى جيانجسو سونينج الصيني أبدى اهتمامه ببيل حيث ينوي إعطاءه نفس الرتب الذى يحصل عليه فى ريال مدريد، والمقدر بـ 17 مليون يورو سنويًّا.

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أيضًا دخل نادى شينجهوا شينهوا الصيني فى سباق التعاقد مع جاريث بيل وينوي النادى تقديم راتب للاعب أكبر من الراتب الذى يحصل عليه فى ريال مدريد، وأشارت الصحيفة أن العقبة

الوحيدة التي تعيق إتمام الصفقة هى رغبة النادى فى التعاقد مع اللاعب دون مقابل مالى .

وذكرت الصحيفة، أن الانتقال إلى الصين ليس هو الخيار الوحيد للويلزى بيل، حيث يرغب نادى توتنهام الإنجليزى أيضًا، بإعادة اللاعب مجدداً ومستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو لضمه من النادي الملكي.

يذكر أن جاريث بيل انضم إلي صفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام في 2013 في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة 6 مواسم وفاز مع الفريق بالعديد من البطولات.