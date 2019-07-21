الهلال يعترض على جدول الدورى السعودي للموسم الجديد

اعترض مسؤولو نادي الهلال على جدول الدورى السعودي للموسم الجديد، وذلك بعد أن أعلنه الاتحاد السعودي اليوم الأحد.

وأبدى مسؤولو الزعيم بقيادة فهد بن نافل إعتراضهم على جدول الدوري، لتعارضه مع بعض

مواعيد مبارياته في دوري أبطال اَسيا.

وجاء الإعتراض بناءًا على، أنه في نفس موعد مباراة الزعيم مع العدالة في الجولة العاشرة، ستتزامن مع لقاء إياب

نهائي دوري أبطال اَسيا 2019.

ومن المقرر أن يقام لقاء العدالة يوم 23 نوفمبر القادم، وسيقام القاء الأخير في دوري أبطال اَسيا يوم 24 نوفمبر، أي بعد 24 ساعة فقط.

وسيلعب الهلال مباراته الأولى في الدوري أمام أبها، على إستاد" جامعة الملك سعود".