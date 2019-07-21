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منتخب مصر للتجديف يشارك في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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يشارك المنتخب المصري للتجديف في بطولة دورة الألعاب الأفريقية والتي من المقرر أن تقام في المغرب خلال الفتره من 19أغسطس وحتى 31 من الشهر

ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للرجال اللاعبين، عبدالخالق سمير ، محمد علاء قوطة، محمد الحسين الشهاوي، أحمد عبدالخالق عبدالعال،

وتحت القيادة الفنية لمحمود عبدالحليم، بينما ضمت السيدات مريم محمود همام، دارين محمود حجازي وسارة أشرف، تحت قيادة سامح عبدالعزيز مدرب السيدات، وتعد من أهم البطولات التي يشارك فيها الاتحاد المصري للتجديف.

 

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