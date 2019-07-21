يشارك المنتخب المصري للتجديف في بطولة دورة الألعاب الأفريقية والتي من المقرر أن تقام في المغرب خلال الفتره من 19أغسطس وحتى 31 من الشهرذاته.
وضمت قائمة منتخب مصر للرجال اللاعبين، عبدالخالق سمير ، محمد علاء قوطة، محمد الحسين الشهاوي، أحمد عبدالخالق عبدالعال،وتحت القيادة الفنية لمحمود عبدالحليم، بينما ضمت السيدات مريم محمود همام، دارين محمود حجازي وسارة أشرف، تحت قيادة سامح عبدالعزيز مدرب السيدات، وتعد من أهم البطولات التي يشارك فيها الاتحاد المصري للتجديف.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر للتجديف يشارك في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.