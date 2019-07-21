نادي برتغالي يدخل في مفاوضات قوية من أجل ضم كهربا

اقترب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من ضم محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت تقارير صحفية برتغالية، أن كهربا قرر الانضمام إلى صفوف أفيس، بعد مكالمة من مدربه السابق البرتغالي أوجوستو إيناسيو الذي كان مدربًا للزمالك، ومدرب ديسبورتيفو أفيس الحالي، الذي تحدث معه بشأن الانتقال لصفوف الفريق البرتغالي، والذي أبدى موافقته على اللعب ضمن صفوف أفيس.
وأضافت الصحيفة، أن كهربا لاعب الزمالك سيتوجه خلال الساعات القادمة للبرتغال من أجل توقيع علي عقود انضمامه لصفوف أفيس.
ومن ناحية أخرى، أكدت بعض التقارير البرتغالية، أن إدارة النادي ستعقد جلسة مع اللاعب من أجل الاطلاع على أوراق اللاعب للتأكد من الموقف القانوني للنادي لضمه من أجل تجنب النادي لتعرضه لعقوبةإيقاف قيده مستقبلا.
الجدير بالذكر، أن قد نشب خلاف بين إدارة نادي الزمالك وكهربا في الفترة الأخيرة من أجل تعديل عقد اللاعب وزيادة راتبه، وكان كهربا حصل على وعد من إدارة النادي بتعديل عقده بعد بطولة الكونفدرالية الأفريقية ولكن الإدارة لم توفي حتي الآن مما أثار غضب اللاعب، وجعله يبحث عن عروض خارجية.
وكان كهربا قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي دنيزلي سبور التركي، إلا أن الخلافات حول الراتب السنوي جعلت الصفقة تتعثر.
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