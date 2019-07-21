ارسنال يقترب بشدة من ضم لاعب ريال مدريد

اقترب نادي ارسنال الانجليزي من الحصول علي خدمات داني سيبايوس لاعب نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية. واشارت صحيفة " ميرور " البريطانية إلى ان سيبايوس اصبح محل صراع بين اندية كثيرة بينهم ارسنال وتوتنهام في ظل رغبة الثنائي الانجليزي، في تدعيم مركز خط الوسط. بين اندية كثيرة بينهم ارسنال وتوتنهام في ظل رغبة الثنائي الانجليزي، في تدعيم مركز خط الوسط. واضافت الصحيفة، ان الاعب الإسباني أقترب من الرحيل عن صفوف الملكي إلى نادي ارسنال، حيث يسعي نادي ريال مدريد لخروج الاعب على سبيل الاعارة وليس بيع، بطلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق، وهو ما رحبت به ادارة نادي ارسنال الانجليزي. أقترب من الرحيل عن صفوف الملكي إلى نادي ارسنال، حيث يسعي نادي ريال مدريد لخروج الاعب على سبيل الاعارة وليس بيع، بطلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق، وهو ما رحبت به ادارة نادي ارسنال الانجليزي.

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