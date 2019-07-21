شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك والجونة

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك أمام الجونة في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجونة، فى أول اللقاءات الثلاثة المتبقية للفريق الابيض فى الدورى الممتاز.

واستعد الزمالك بقيادة مديره الفنى خالد جلال للقاء جيدا من خلال فترة إعداد قوية كانت على مرحلتين الأولى فى معسكر داخلى بمدينة ٦ أكتوبر، والذى اختتم بلقاء ودى مع فريق البطل الأوليمبى انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بسباعية نظيفة واتبعه معسكر خارجى بقبرص لمدة ١٣يوما لعب خلاله الفريق أربعة لقاءات تجريبية قوية كانت بدايتها أمام إيل ليماسوس بطل كأس قبرص وخسر الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والثانية تعادل فيها

مع أنورسيس فاموغستا بثلاثية، ثم حقق الفوز على فريق دوسكا بهدف نظيف واختتم بمباراة أمونيا القبرصى وحقق فيها الفوز بهدف ايضا.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأبيض السفر إلى الجونة قبل اللقاء بيومين حتى يتاح للاعبين المران على ملعب المباراة.

ويغيب عن المباراة عبدالله جمعة الظهير الأيسر للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث ومصطفى فتحى بسبب عدم الجاهزية الفنية وكذلك خالد بوطيب للإصابة حيث فضل الجهاز الفنى سفره مع الفريق لاستكمال برنامجه التأهيلي.

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وأكد خالد جلال أن اللاعبين مستعدون لمباراة الجونة والمباريات المتبقية

فى الدورى، مشيرا الى أن اللاعبين فى حالة تركيز غير عادية ومعسكر قبرص أتى بثماره بوصول كل اللاعبين لمستوى عال، وأثق فى قدرتنا على تحقيق الانتصارات فى المباريات المتبقية وحصد درع الدورى.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من عمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وبهاء مجدى فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم فى الوسط ويوسف أوباما وابراهيم حسن وعمر السعيد فى الهجوم.

أما فريق الجونة فإن اللقاء بالنسبة له مجرد تحصيل حاصل بعد ضمان البقاء فى الدورى الممتاز محتلا المركز الرابع عشر، ويعتبر نيبوشا المدير الفنى الجديد للفريق لقاء الزمالك ضمن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وستكون فرصة لتقييم اللاعبين المتواجدين معه حاليا قبل الاستقرار على قائمة الفريق للموسم الجديد.

شاهد مباراة الزمالك والجونة..