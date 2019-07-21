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الإسماعيلي يدرس الزمالك من خلال مباراته مع الجونة

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طالب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة محمود جابر القائم على أعمال المدير الفني بتسجيل مباراة الزمالك مع الجونة، المقرر انطلاقها مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة

الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال التسجيلات للوقوف على اهم نقاط القوة والضعف للمنافس للعمل على استغلالها

من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى ختام مشواره المحلى هذا الموسم.

ويلتقى الزمالك والدراويش مساء يوم الاربعاء المقبل ، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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