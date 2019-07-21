مدرب الهلال يحسم مصير إدواردو

حسم رازافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلال السعودي مصير البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي، من البقاء ضمن صفوف الفريق أو الرحيل بالموسم المقبل.

ونشرت تقارير صحفية سعودية، أن إدواردو سيكون ضمن خطط رازافان مدرب الهلال، الذي أوصى باستمراره مع الفريق، الموسم المقبل.

وترددت أنباء في الفترة الماضية، عن إمكانية رحيل

إدواردو عن الفريق الموسم المقبل، بعد أربع مواسم قضاها رفقة الهلال السعودي.

ولعب صاحب الـ28 عامًا مع الزعيم هذا الموسم بالدوري السعودي 26 مباراة، إستطاع تسجيل 10 أهداف، وقام بصناعة هدفين.