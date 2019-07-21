رياضة | محمد محمود ووحيد يؤديان تدريبات تأهيلية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود ووحيد يؤديان تدريبات تأهيلية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمد محمود ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد محمد محمود من ألمانيا مؤخرا ويخوض تدريبات تأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبي، فيما يؤدي وحيد، تدريبات بالجري بعد شعوره بألام في القدم مؤخرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.