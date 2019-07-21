رياضة | الكشف عن سبب مغادرة الشيخ لمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب مغادرة الشيخ لمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ورم في إصبع القدم اليسرى وهو ما منعه من ارتداء الحزاء الخاص به للمشاركة في مران الفريق الأحمر اليوم.

ولم يشارك الشيخ في المران الجماعي للأهلي اليوم الأحد، حيث خرج من المران عقب الجلسةالتي عقدها لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية..

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.