رياضة | فرق الناشئين بالأهلي تبدأ الاستعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرق الناشئين بالأهلي تبدأ الاستعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فرق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الاستعداد للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، وخاضت أول مران عقب انتهاء فترة التوقف الصيفي.

وانتظمت في التدريبات فرق مواليد ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، وهي الفرق التي سوف تشارك في بطولات الجمهورية، إلى جانب فريق الشباب مواليد ١٩٩٩، والذي يبدأ تدريباته في وقت لاحق.

وتبدأ بطولات الجمهورية للفرق المذكورة في المواعيد التالية:

– بطولة الجمهورية لمواليد ١٩٩٩:

تبدأ يوم الأحد الموافق ٢٥ أغسطس المقبل وتنتهي يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٠.

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– بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠١:

تبدأ يوم الجمعة الموافق ٢٣ أغسطس المقبل وتنتهي يوم الجمعة الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٠.

– بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠٣:

تبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أغسطس المقبل وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.

– بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠٤:

تبدأ يوم السبت الموافق ٢٤ أغسطس المقبل وتنتهي يوم السبت الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٠.