رياضة | تدريبات تأهيلية لرمضان صبحي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لرمضان صبحي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني صبحي من الإصابة بألام في العضلة الضامة، لكن الجهاز الطبي للأهلي أكد جاهزيته للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ولم يشارك رمضان في التدريبات الجماعية، واكتفى بخوض أداء التدريبات التأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.