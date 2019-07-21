رياضة | بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني كرم جابر.

وخاض الفريق التدريب اليوم على فترتين في السادسة صباحا وشملت تدريبات بدنية شاقة، والفترة الثانية في الرابعة عصرا وشملت تدريبات بالكرة.

وقد ظهر في تدريب اليوم اللاعب محمد جمال المنتقل من الجزيرة المطروحي لأول مرة وسوف يخوض برنامج تأهيلي بداية من الغد من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.