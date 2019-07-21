رياضة | تقارير.. صفقة تبادلية كبري تحسم صفقة نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. صفقة تبادلية كبري تحسم صفقة نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب البرازيلي نيمار من الانتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم صفوف الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وكان نادي ريال مدريد عرض خدمات النجم الويلزي، بالإضافة إلى مبلغ مالي علي باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي غادر الملاعب الإسبانية عام 2017.

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وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن باريس سان جيرمان ابلغ ريال مدريد أنه موافق على مبادلة نيمار بـ جاريث بيل، ليقترب اللاعب البرازيلي من ارتداء قميص الفريق المدريدي بالموسم المقبل.

وتأتي أنباء اقتراب نيمار من الانتقال لريال مدريد رغم ارتباط اسم اللاعب بالعودة لناديه السابق برشلونة الاسباني.