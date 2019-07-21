رياضة | عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم اليسرى.

وخرج الشيخ من معلب التتش باتجاه صالة الجيمانزيوم، لخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من ألام القدم.