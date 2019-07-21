رياضة | المواجهات القادمة للأندية المصرية بدوري الأبطال.. "اطلع بره" في طريق بطل الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواجهات القادمة للأندية المصرية بدوري الأبطال.. "اطلع بره" في طريق بطل الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بطل الدوري المصري الموسم الحالي مع فريق اطلع برا السوداني خلال مباريات دور ال 64 من منافسات البطولة القارية.

وسيواجه الفائز من مباراة بطل الدوري المصري وإطلع برا السودانى فى دور ال 32 الفائز من مباراة كانو سبورت من غينيا الإستوائية وميكيلي أندريتا الأثيوبي

كما سيلتقى صاحب المركز الثانى ببطولة الدوري مع فريق ديكاداها الصومالى فى دور ال 64 والفائز من المباراة سيواجه فى دور ال 32 الفائز من مباراة أويلرز الليبيري وجينيراشيون فوت السنغالي.

وستقام المباريات فى أغسطس القادم وتقام مباريات الذهاب أيام 9 و 11 بينما مباريات الإياب أيام 23 و 25 من نفس الشهر.