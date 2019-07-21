اخبار الرياضه

رياضة | مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه الرسمية لموقعة الجونة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجونة في مباراة مؤجلة من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : عمر صلاح

Advertisements

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم و أحمد سيد زيزو 

خط الهجوم : عمر السعيد

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا