رياضة | وكيل اللاعب يُعلنها: بيراميدز يرغب في ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل اللاعب يُعلنها: بيراميدز يرغب في ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر النحاس وكيل أعمال محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وجود مفاوضات من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الحالي.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بالفعل هناك مفاوضات من نادي بيراميدز للحصول على خدمات شريف، والنادي يرغب في ضمه".

وتابع "ما يعرقل إتمام الصفقة أن الأهلي يرغب في إعارة اللاعب مع وجود بند بعدم أحقيقة الشراء بصفة نهائية، في المقابل يرغب بيراميدز في وضع بند الشراء".