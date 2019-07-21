رياضة | رسميا.. الهلال يعترض على جدول الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهلال يعترض على جدول الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت مصادر صحفية اليوم الأحد إلى اعتراض إدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل على جدول الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن سبب إعتراض إدارة الهلال هو مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا.

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والجدير بالذكر أن موعد مباراة الزعيم في الجولة العاشرة من البطولة ستكون أمام العدالة مع الموعد المحدد لإقامة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستقام مباراة العدالة على استاد جامعة الملك سعود يوم 23 نوفمبر القادم، فيما من المقرر أن يُقام اللقاء الأخير في دوري أبطال آسيا يوم الـ24 نوفمبر، أي بعد 24 ساعة فقط.

وسيواجه الهلال فريق أبها في الجولة الأولى فيما سيخوض ديربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة الثامنة في الـ25 من أكتوبر القادم.