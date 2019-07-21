رياضة | سموحة يصدم الزمالك بسعر محمد أبو جبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يصدم الزمالك بسعر محمد أبو جبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد رئيس نادي سموحة، فرج عامر سعر حارسه محمد أبو جبل للتخلي عنه لصالح نادي الزمالك بعد طلب فريق ميت عقبة ضمه رسمياً.

ولم يمانع فرج عامر، انتقال أبو جبل إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الهاني سليمان الى سموحة في صفقة انتقال حر.

وتابع عامر :"لقد اتفقنا مع محمد أبو جبل على تجديد عقده أمس الاول السبت، لكن قد تتغير الأمور في الساعات المقبلة إذا دفع الزمالك المبلغ المطلوب".

وأختتم رئيس سموحة :"بالفعل تعاقدت مع أبو جبل مجانًا لأنه كان الحارس الثالث في الزمالك ولم يكن أحد يعرفه وكان خارج الحسابات طوال عامين، والان هو لديه خبرات كبيرة واصبح ضمن الافضل في مصر.