رياضة | يوفنتوس يتحدي برشلونة بعرض عملاق لخطف نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتحدي برشلونة بعرض عملاق لخطف نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، في دراسة التعاقد مع نيمار بشكل جاد، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع جول العالمي، عن أن يوفنتوس يدرس امكانية التعاقد مع نيمار بـ دفع مبلغ مالي واضافة لاعبان في الصفقة ( ماتويدي وديبالا ).

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وكانت مفاوضات برشلونة لضم نيمار قد توقفت في الساعات الماضية، على الرغم من رغبة اللاعب في العودة من جديد لفريقه السابق.

ويسعى يوفنتوس لضم نيمار ليكون داعما لرونالدو في الموسم المقبل في رحلة بحث البيانكونيري عن لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ أكثر من 23 عاما.