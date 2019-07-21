مدرب يوفنتوس يبرر أسباب الهزيمة أمام توتنهام

اعترف المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، بأنه يتعين على فريقه تعلم طريقة لعب الدفاع المتقدم، عقب خسارة فريق "السيدة العجوز" 2-3 أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأحد في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وشدد ساري، في تصريحات عقب المباراة التي شهدت ظهوره الأول مع يوفنتوس الذي تولى تدريبه بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي، على أن توتنهام بذل جهداً أكثر من ناديه في اللقاء.

وتقدم يوفنتوس 2-1، لكن توتنهام نجح في العودة بعدما أحرز هدفين، من بينهما هدف الفوز الذي سجله النجم هاري كين في الدقيقة 90، عبر تسديدة رائعة (لوب) من منتصف الملعب.

أوضح ساري: "كانت مباراة صعبة أمام فريق شهير.. كانوا أكثر سرعة وشراسة منا، لكنهم أكثر استعداداً لقرب انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا، والذي سيفتتح قبل إيطاليا".

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أشار المدرب الإيطالي المخضرم: "إننا بحاجة لتطبيق طريقة لعب الدفاع المتقدم.. حققنا أداء أفضل في الشوط الثاني، وضغطنا بشكل أفضل خلال 20 دقيقة".

وتابع المدرب الإيطالي: "كنا ساذجين مع الكرات التي خسرناها، لكنني أعتقد أن الحالة البدنية مهمة للغاية أيضاً".

وربما تكون الفرصة مواتية أمام ساري لتحقيق فوزه الأول مع يوفنتوس، عندما يلتقي فريقه مع مواطنه إنتر الأربعاء المقبل في البطولة ذاتها.