سان جيرمان يحصن مبابي براتب خيالي

تسعى إدارة باريس سان جيرمان للحفاظ على نجم الفريق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وضمان استمراره داخل حديقة الأمراء، في ظل اقتراب رحيل زميله نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سان جيرمان يسعى لتجديد عقد مبابي، لحرمان مانشستر سيتي من محاولة الاقتراب منه في الصيف المقبل.

ومن المقرر، أن يقدم ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بالباريسيين، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون مليون يورو موسميًا، بحوالي أكثر من 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع باريس، وأكثر من 38 مليون يورو أكثر مما هو عليه حاليًا.

ويعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أكثر المعجبين بمبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة السيتيزنس وموناكو في دوري الأبطال عام 2017.

وأصبح سان جيرمان بحاجة إلى التخلص من نيمار في أسرع وقت ممكن، كي يتمكن من تجديد عقد مبابي بهذا الرقم.