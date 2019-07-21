بالوتيلي على أعتاب العودة للدوري الإيطالي

بدأ نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم مفاوضاته من أجل ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوفه في الموسم الجديد، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية.
وذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي أن مسؤولي فيورنتينا أجروا اتصالاتهم مع وكيل أعمال بالوتيلي، الذي يرغب في العودة إلى إيطاليا بعد ثلاثة أعوام قضاها في الملاعب الفرنسية مع فريقي نيس وأولمبيك مارسيليا.
ويبحث فيورنتينا عن لاعب يقود خط هجوم الفريق في الموسم القادم، حيث يرى فينتشنزو مونتيلا مدرب الفريق أن بالوتيلي، الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر وميلان الإيطاليين، سيكون إضافة جيدة للفريق البنفسجي.
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