أبيدال يتكهن بسبب انتقال رابيو ليوفنتوس

علق إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، على انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي.

وكان رابيو قريبًا من التوقيع لصالح برشلونة خلال الموسم الماضي إثر انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه قرر تغيير وجهته صوب اليوفي.

وقال أبيدال، في تصريحات لموقع "لو باريزيان" الفرنسي: "لقد كان رابيو ضمن قائمة اهتماماتنا في سوق الانتقالات لكنه انتقل إلى يوفنتوس في النهاية".

وأضاف: "لا أعرف السبب الحقيقي وراء قرار رابيو، ولكن ربما انتقاله إلى اليوفي يتعلق بالأموال، لا أستطيع قول ذلك".

وكان فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، نجح في تقليل طلب رابيو بشأن الراتب السنوي من 10 ملايين يورو إلى 7.5 مليون فقط.

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