شكرا لقرائتكم ما سر مشاركة الأندية المصرية في الدور التمهيدى لدوري أبطال إفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الاتحاد الإفريقي موقفه من مشاركة الأندية المصرية بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة 2019 / 2020، على غير العادة بعدما أجريت قرعة النسخة الجديدة من البطولة اليوم.

وأسفرت القرعة عن وقوع بطل الدوري المصري في مواجهة مع فريق "اطلع برة" من جنوب السودان، كما سيلتقى صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي مع ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي أيضًا.

ويرجع سبب مشاركة الأندية المصرية في الدور التمهيدي هذا الموسم على غير العادة حيث كان يبدأ بطل الدوري المصري مشواره من دور الـ32 إلى مشاركة 61 فريق بالبطولة وبالتالي سيتعذر مشاركة كل الأندية في دور الـ64، وقرر الكاف إعفاء 3 أندية فقط من هذا الدور وهم الترجي والوداد ومازيمبي أصحاب التصنيف الأعلى حاليًا.

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وبالتالي سيقام دور الـ64 بمشاركة 58 فريقًا فقط، يتأهل منهم 29 وينضم إليهم الثلاثي المعفى من الدور التمهيدي ليكتمل عقد أندية دور الـ32، وبعدها يتأهل 16 فريقًا لمرحلة المجموعات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة، ثم الزمالك ثالثا بـ68 نقطة، وينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري حاليًا حيث يتبقى 3 مباريات للأبيض واثنين للأحمر وسيختتم الموسم بلقاء القمة بين العملاقين، بينما أنهى بيراميدز كل مبارياته وخسر فرصة المنافسة على اللقب بشكل رسمي.