شكرا لقرائتكم تعرف على منافسي ممثلي مصر حال صعودهم لدوري الـ32 بدوري أبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك ممثلو مصر فى دورى أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي في النسخة الجديدة ، وحال التأهل المضمون بنسبة كبيرة سينتظر بطل الدوري لقاء صعب ووصيفه مواجهة سهلة في دور الـ32.

وينافس على بطاقتى التأهل كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك، ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة حاليا برصيد 74 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة، ثم الزمالك ثالثا بـ68 نقطة، وينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري حاليًا حيث يتبقى 3 مباريات للأبيض واثنين للأحمر وسيختتم الموسم بلقاء القمة بين العملاقين، بينما أنهى بيراميدز كل مبارياته وخسر فرصة المنافسة على اللقب بشكل رسمي لكنه لازال مرشحًا للتأهل إلى دوري الأبطال.

وفي دور الـ64 يلتقى بطل الدوري مع اطلع برة أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

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وحال تأهل ممثلى الدورى المصرى لدور الـ32 فسيكون بانتظارهم مواجهات متفاوتة الصعوبة، حيث سيكون فى طريق بطل الدوري الفائز من مواجهة إيجل نوار البوروندي وجورماهيا الكيني، بينما سيكون في طريق الوصيف الفائز من مواجهة كانو سبورت أكاديمي من غينيا الاستوائية وميكيل كينيما من إثيوبيا.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، والعودة 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه، وستمتلك الأندية المصرية ميزة خوض مباريات الإياب على ملعبها في المواجهتين.