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جدة - عمرو شويل تنطلق مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم الاحد 21-7-2019 فى الدورى المصرى اون لاين حيث يسعى يدخل الفريق الأبيض اللقاء ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 ولا بديل أمامه سوى الثلاث نقاط للمحافظة على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى مع الأهلى.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر حيث يستأنف الزمالك مبارياته فى مسابقة الدورى الممتاز، عندما يواجه فريق الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من المسابقة، التى ستقام على ستاد الجونة، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى حيث يحرص الزمالك على اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة المشوار نحو حصد لقب الدورى، لاسيما وأن الفريق فرصته المباشرة لحصد اللقب الفوز فى جميع مبارياته المقبلة، بعدما تعادل فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود، بنتيجة 1 / 1 فى كلا المباراتين، ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء فى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الجونة قبل موقعة الأحد.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم حيث يعود الزمالك لاستئناف منافساته فى الدورى، بعد غياب 48 يومًا، حيث كانت أخر مباراة خاضها الأبيض فى المسابقة أمام حرس الحدود، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثون والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وأقيمت المباراة يوم 3 يونيو الماضى.

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التقى الزمالك والجونة فى 9 مواجهات سابقة، بواقع 8 لقاءات فى الدورى ومباراة وحيدة فى كأس مصر.

حقق الزمالك الفوز فى 5 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة، حيث سجل الأبيض 14 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى و3 أهداف فى الكأس، واستقبلت شباكه 7 أهداف من بينهم هدفين فى كأس مصر.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة حيث شهدت مواجهات الزمالك والجونة، التعادل فى 3 مباريات وكان الأغرب انتهاء المباريات الثلاثة بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق، وهى النتيجة الأكثر تكرارا بين الفريقين، وكانت البداية فى اللقاء الأول الذى جمع الأبيض بالفريق الساحلى وانتهى بهدف لمثله فى الأسبوع السابع من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 20 أكتوبر 2009.

ثم تعادلا فى الموسم التالى وبالتحديد فى الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 13 سبتمبر 2010، وانتهى بالنتيجة نفسها 1 / 1.

وأخيرًا تحقق التعادل الإيجابى بالنتيجة نفسها فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الـ 33 موسم 2014 - 2015، والتى أقيمت يوم 1 يونيو 2015، على ستاد الجونة.