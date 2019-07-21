نادي الأهلي قرر البقاء في الإسكندرية بعد مباراة المقاولون بسبب الزمالك

الجهاز الفني للأهلي قرر بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي البقاء في برج العرب بالإسكندرية والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك ليكونوا أكثر استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وفريق الكرة بالأهلي يتدرب مساء اليوم وغداً في استاد التتش على أن يتدرب صباح الثلاثاء ثم يتجهوا إلى برج العرب، ويدخل في معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل والتي سوف تقام في برج العرب أيضاً، كما أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وفي المركز الثاني بيراميدز بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأحمر، وفيما يحل الزمالك في المركز الثالث بفارق 6 نقاط.