شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل خالد جلال مع الزمالك قبل مباراة الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر اليوم خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك مع فريقه كمديرا فنيا خلال مباراة الجونة ، حيث تولى المهمة خلفا لكريستيان جروس ، و الذى تمت إقالته بعد الكونفدرالية .

ويلتقى الزمالك مع الجونة فى الثامنة من مساء اليوم فى إطار الجولة الثالثة و الثلاثون من بطولة الدورى .

وقبل المباراة المرتقبة ، نرصد كشف حساب خالد جلال مع الزمالك قبل مواجهة الجونة ..

قاد خالد جلال الزمالك فى 4 مواجهات منها مباراة بالدورى ، و 3 أخرى بكأس مصر .

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تولى خالد جلال المهمة لفريق الزمالك فى أبريل من العام الماضى ، وكان اول ظهور له امام الاهلى ، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة و الثلاثون من الدورى الممتاز .

ثم قاد الفريق امام الانتاج الحربى وفاز الأبيض أيضا بثلاثية مقابل هدف فى ربع نهائى كأس مصر، امام المواجهة الثالثة فكانت امام الاسماعيلى وفاز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف فى نصف النهائى ، وفى المباراة الاخيرة له مع الأبيض بنهائى كأس مصر ، تغلب على سموحة 5/4 ، وتوج الزمالك بالكأس

ويقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ، بينما يقع الجونة فى المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة