شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تختار الغندور ومجدى رزق لتعريف الأندية بالتعديلات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام عن أنه تم البدء فى تعريف أندية الدورى سواء الممتاز أو القسم الثاني بتعديلات الحكام الجديدة لتطبيقها والعمل بها بداية من الموسم المقبل 2019 – 2020.

وأكد مسئولو لجنة الحكام أن الحكم الدولى السابق جمال الغندور ومجدي رزق يجتمعان بالأندية خلال الفترة الجارية للتعريف بالتعديلات الجديدة للحكام والتى أقرها الاتحاد الدولى للفيفا مؤخرًا.

يذكر أن التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة لن يتم العمل بها خلال المباريات المتبقية فى الدوري الجاري والتى تستأنف اليوم بمباراة الجونة والزمالك.

أقر مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم مجموعة من التعديلات الجديدة على قواعد كرة القدم وهي:

1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

2- اللاعب المستبدل، ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.

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3- اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقًا.

5- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.

7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.