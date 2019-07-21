رياضة | ميسي يطالب رئيس برشلونة بسرعة إنهاء الصفقة الحاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطالب رئيس برشلونة بسرعة إنهاء الصفقة الحاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال يسعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إلى إقناع إدارة ناديه برئاسة جوسيب بارتاميو بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن خبير كرة القدم الإسباني غراهام هانتر قوله :"ميسي هو الطرف الأساسي في عودة نيمار، هو من يضغط لإعادة نيمار".

وأشارت التقارير إلى أن ميسي تواصل مع رئيس برشلونة من أجل حسم صفقة نيمار في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما دخل يوفنتوس الإيطالي على الخط لمحاولة الحصول على خدمات البرازيلي من الفريق الباريسي.