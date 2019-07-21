رياضة | برشلونة يقترب من ضم صفقة ريال مدريد القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم صفقة ريال مدريد القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن وكيل أعمال ديفيد آلابا الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني، يبحث عن نادي لموكله لأنه يريد الرحيل عن العملاق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فأن ألابا يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ ويفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي مهتم كثيرًا بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة، أن انتقال اللاعب النمساوي إلى البلوجرانا ليس بالأمر السهل حيث أن الفريق الألماني لا يريد بيع لاعبه في الوقت الحالي.

يذكر أن ديفيد ألابا كان من ضمن الأهداف التي كان يسعي فريق ريال مدريد الإسباني إلى ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.