رياضة | "السلة" يخطر الزمالك في خطاب رسمي بقراره في صفقة لاعب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلة" يخطر الزمالك في خطاب رسمي بقراره في صفقة لاعب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، نادي الزمالك، صباح اليوم في خطاب رسمي، بقراره بخصوص الطلب المقدم حول صحة تعاقد اللاعب أحمد إسماعيل مع النادي الأهلي من عدمه.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة السلة، يطالب فيها بحقه في اللاعب أحمد إسماعيل، خاصة أنه كان أحد ناشئي الزمالك قبل احترافه في دوري الجامعات الأمريكي ثم الانضمام للأهلي.

وجاء خطاب المدير التنفيذي للاتحاد كالتالي :

بمراجعة الأوراق المقدمة من ناديكم الموقر وخاصة الخطاب المؤرخ بتاريخ 10-7-2018، والخاص بتمسك النادي بحقه في الاحتفاط باللاعبين المذكورين ولما كان النادي بهذا الإجراء قد حفظ حقه في حق اللاعبين الثلاثة.

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وحيث أنه بشأن اللاعب أحمد إسماعيل فان نادي الزمالك قام بتسجيله ضمن قائمته تحت 20 سنة للموسم الرياضي 2014-2015 بتاريخ 14-10-2014، وبذلك يكون الخطاب الصادر بحفظ حق النادي في هذا اللاعب قد سقط بتسجيله ضمن قائمة تحت 20 سنة.

كما أن نادي الزمالك لم يقم بتجديد حفظ حقه اللاعب أحمد إسماعيل، ولم يقم بتسجيله في المواسم التالية لموسم 2014-2015، وهي مواسم 2015-2016و 2016-2017و 2017-2018و 2018-2019.

وبالنسبة لخطاب الزمالك المؤرخ بتاريخ 11-6-2016 والذي تم ذكره في خطابكم المؤرخ بتاريخ 15-7-2019 تبين عدم وجود أصل أو صورة منه بسجلات الاتحاد المصري لكرة السلة ولم يتسلمه أي من موظفي الاتحاد المسئولين عن تلك الأوراق.

وبناء عليه فإن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي فريق داخل او خارج مصر دون حق رعاية.