رياضة | تفاصيل جلسة لاسارتي مع مدافع الأهلي على هامش المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة لاسارتي مع مدافع الأهلي على هامش المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشهدت الجلسة حضور مترجم المدرب الأوروجوياني، حيث حرص لاسارتي على الحديث مع مدافع الأهلي حول بعض الأمور الفنية والخطط والواجبات الدفاعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.