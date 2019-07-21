رياضة | بعيدًا عن نيمار.. برشلونة يُجهز صفقة خارج الصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعيدًا عن نيمار.. برشلونة يُجهز صفقة خارج الصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية إلى أن المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إيريك أبيدال تواصل مع الفرنسي نبيل فقير نجم ليون الفرنسي، لتوجيه نصيحة له بالانتقال إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال راديو "مونتي كارلو" الفرنسي أن أبيدال تواصل بالفعل مع نبيل فقير ونصحه بقبول عرض بيتيس للتعرف على الدوري الإسباني ومن ثم ربما الانضمام لبرشلونة في الموسم المقبل.
يذكر أن ريال بيتيس اقترب من الحصول على خدمات فقير خلال ميركاتو الصيف الحالي مقابل 25 مليون يورو.