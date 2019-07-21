رياضة | بعيدًا عن نيمار.. برشلونة يُجهز صفقة خارج الصندوق

كشفت تقارير صحفية فرنسية إلى أن المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إيريك أبيدال تواصل مع الفرنسي نبيل فقير نجم ليون الفرنسي، لتوجيه نصيحة له بالانتقال إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال راديو "مونتي كارلو" الفرنسي أن أبيدال تواصل بالفعل مع نبيل فقير ونصحه بقبول عرض بيتيس للتعرف على الدوري الإسباني ومن ثم ربما الانضمام لبرشلونة في الموسم المقبل.

يذكر أن ريال بيتيس اقترب من الحصول على خدمات فقير خلال ميركاتو الصيف الحالي مقابل 25 مليون يورو.