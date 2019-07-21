رياضة | مفاجأة مدوية في سر تغيير كهربا وجهته من تركيا للبرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في سر تغيير كهربا وجهته من تركيا للبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تغييرا مفاجئا في مصير محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك، بعدما غير اللاعب وجهته من الدوري التركي للبرتغالي.

وأصبح كهربا قريبا من الانضمام لفريق ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي والذي يدربه أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء.

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وكشفت صحيفة OJogo البرتغالية عن فشل انضمام كهربا لفريق دينيزلي سبور التركي واقترابه منه ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن أوجوستو إيناسيو مدرب الفريق البرتغالي هو من طلب ضم كهربا لحاجته إلى جناح مميز بعد أن درب الزمالك في عام 2017.