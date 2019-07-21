رياضة | مدرب كولومبي يرفض قيادة المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كولومبي يرفض قيادة المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن خورخي لويس بينتو، المدير الفني الكولومبي الشهير رفض عرضاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم 2022.

وأشارت صحيفة telemetro في تقرير لها إن المدرب لويس بينتو، المدير الفني الحالي لنادي ميلوناريوس استقبل عرضاً من عديد المنتخبات خلال الفترة الماضية كان آخرها عرض من الاتحاد البنمي لكرة القدم.

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وأضافت الصحيفة أنه تسلم عروضاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيريه المصري والإكوادوري لقيادة منتخبات بلادهم الفترة المقبلة، لكنه فضّل البقاء على رأس الجهاز الفني لنادي ميلوناريوس الكولومبي.

وترك بينتو الباب مفتوحاً أمام قبوله أي من العروض التي جاءته، خاصةً وأن معظمها لازال قائماً.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي يقترب من إعلان اسم المدرب يوسف عنبر كمدرب مؤقت للأخضر لقيادته في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في العراق نهاية الشهر الجاري وحتى الـ14 من شهر أغسطس القادم.