رياضة | باريس سان جيرمان يحرج نيمار بطريقة مهينة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن العلاقة بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو واللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا شهدت تحولا كبيرا خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "سبورت" اليوم الأحد: "العلاقة بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان تدهورت تماماً وأصبح من المستحيل إصلاحها".

وتابعت: "ليوناردو وبخ مواطنه أمام زملائه واستخدم خطابا قاسيا وشديد اللهجة معه في غرفة تغيير الملابس".

واختتمت الصحيفة الكتالونية: "المدير الرياضي لباريس قام بقمع نيمار بشدة أمام زملائه وهذا فيه تقليل من اللاعب الذي يبدو أحد أهم أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".