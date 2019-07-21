رياضة | باريس سان جيرمان يحرج نيمار بطريقة مهينة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن العلاقة بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو واللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا شهدت تحولا كبيرا خلال الساعات الماضية.
وذكرت صحيفة "سبورت" اليوم الأحد: "العلاقة بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان تدهورت تماماً وأصبح من المستحيل إصلاحها".
وتابعت: "ليوناردو وبخ مواطنه أمام زملائه واستخدم خطابا قاسيا وشديد اللهجة معه في غرفة تغيير الملابس".
واختتمت الصحيفة الكتالونية: "المدير الرياضي لباريس قام بقمع نيمار بشدة أمام زملائه وهذا فيه تقليل من اللاعب الذي يبدو أحد أهم أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".