رياضة | "ميسي الجديد" في مانشستر سيتي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي الجديد" في مانشستر سيتي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبا من الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني الشاب تياجو ألمادا، لاعب فريق فيليز سارسفيلد، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية "ذا صن" إن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا تمكن من التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عام، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 16 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن سيوقع الناديين عقد انتقال تياجوا رسميًا خلال الأسبوع الجاري، ويمكن أن يلعب معارًا لموسم وحيد في صفوف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

يذكر أن تياجو ألمادا سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ولقبته الصحافة الأرجنتينية بـ "ميسي الجديد" بفضل المهارات المميزة التي أظهرها خلال انطلاق مشواره الكروي.