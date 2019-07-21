رياضة | ريال مدريد على وشك خطف صفقة القرن من برشلونة بـ "ضربة مزدوجة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد على وشك خطف صفقة القرن من برشلونة بـ "ضربة مزدوجة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الأنباء التي ربطت النجم البرازيلي بالعودة إلى برشلونة.

وأوضحت صحيفة "إندبنبدنت" البريطانية، أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع نيمار، ويدرس استغلال تعقد موقف الويلزي جاريث بيل الذي اقترب من الرحيل عن النادي الملكي، لحسم صفقة نجم برشلونة السابق.

وكشفت الصحيفة أن خطة ريال مدريد لضم نيمار تتضمن عرض خدمات النجم الويلزي، بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي غادر الملاعب الإسبانية عام 2017.

وكان الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد أعلن اليوم اقتراب رحيل جاريث بيل عن الملكي.