رياضة | نيمار في برشلونة قريباُ بعد ظهور حل جديد لأزمته مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار في برشلونة قريباُ بعد ظهور حل جديد لأزمته مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني صباح اليوم الأحد عن وجود اقتراح جديد لحل أزمة باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن لعب نيمار في ملعب "الكامب نو".

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" أن حل تلك الأزمة هي قيام النادي الباريسي بإرسال اللاعب البرازيلي إلى كتالونيا على سبيل الإعارة هذا الصيف مع إلزامية الشراء لبرشلونة بمقابل مادي يتفق عليه في العقد.

واوضحت الصحيفة أن هذا الحل سوف يرضي الجميع، نيمار سينتقل إلى برشلونة، والبارسا لن يدفع الأموال هذا الصيف حفاظاً على ميزانيته، وأن باريس سان جيرمان سيحصل على المبلغ الذي يريد الحصول عليه، ولكن في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع نيمار بمبلغ قيمته 90 مليون يورو مقابل + لاعبين من صفوف النادي الكتالوني، وقامت وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من برشلونةبنفى الخبر بشكل كبير، مؤكدين أن النادي الكتالوني لا يريد التعاقد مع نيمارفي هذا الوقت.