رياضة | عاجل.. تفاصيل انتقال محمود متولي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل انتقال محمود متولي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو النادي الأهلي في التوصل لاتفاق رسمي، مع مسئولي إدارة الإسماعيلي لضم محمود متولي مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل الأهلي على توقيع اللاعب منذ فترة لمدة 5 سنوات ، قبل أن يتوصل لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي منذ ساعات على التفاصيل المادية للصفقة.

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وشهدت الصفقة أيضا موافقة الأهلي على طلب الإسماعيلي بالحصول على لاعبين منهم واحد إعارة والآخر بيع نهائي من بين ثلاثة لاعبين هم : احمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو جمال.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع المالي الشاب أليو ديانج بالإضافة إلى تمديد عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد لمدة موسم آخر.