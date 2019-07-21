رياضة | تعليق مفاجئ من نجم ريال مدريد الجديد بعد أول مشاركة

أعرب الياباني تاكيفوسا كوبو الذي خاض أول مباراة بقميص فريقه الجديد ريال مدريد في ودية بايرن ميونخ، عن أمله في أن يصبح مرجعاً لمواطنيه في البلد الآسيوي.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب إن آر جي ستاديوم في مدينة هيوستن الأمريكية وانتهت بفوز البايرن 3-1، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية، قال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً: "لا يوجد الكثير من اللاعبين اليابانيين في أوروبا، وفي ريال مدريد لا يوجد غيري أنا".

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وأضاف اللاعب الشاب الذي نزل لأرض الملعب في الشوط الثاني من اللقاء: "أود الحصول على حب الجماهير وأريد أن أكون مرجعاً لليابانيين".

وقال كوبو: "خسرنا 1-3 لكنني سعيد لأنني لعبت للمرة الأولى مع الفريق، وفي نفس الوقت أشعر بالاستياء لأنه كان علينا أن نفوز".

وأبدى اللاعب الياباني امتنانه لكل زملائه الذين أكد أنهم يتحدثون معه كثيراً من أجل مساعدته على الاندماج في أسرع وقت.